MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Jungheinrich von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Jungheinrich eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Jungheinrich-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Jungheinrich-Papier investiert hätte, hätte er nun 293,600 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Jungheinrich-Aktien wären am 24.03.2026 8 220,79 EUR wert, da der Schlussstand 28,00 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 17,79 Prozent.

Der Marktwert von Jungheinrich betrug jüngst 2,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at