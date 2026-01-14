MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Jungheinrich Aktie
Heute vor 5 Jahren wurde die Jungheinrich-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Jungheinrich-Anteile an diesem Tag 39,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,316 Jungheinrich-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 928,10 EUR, da sich der Wert einer Jungheinrich-Aktie am 13.01.2026 auf 36,66 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,19 Prozent verringert.
Jungheinrich wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,74 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
