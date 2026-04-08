Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Jungheinrich-Investment
|
08.04.2026 10:03:55
MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Jungheinrich-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Jungheinrich-Papier an diesem Tag 39,24 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie investierten, hätten nun 25,484 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 667,69 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Papiers am 07.04.2026 auf 26,20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 33,23 Prozent gesunken.
Jungheinrich markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
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