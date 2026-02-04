Jungheinrich Aktie

Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Jungheinrich-Investment 04.02.2026 10:04:58

MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: Wäre eine Investition in Jungheinrich von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: Wäre eine Investition in Jungheinrich von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Jungheinrich-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Jungheinrich-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36,48 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,412 Jungheinrich-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 36,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 007,68 EUR wert. Damit wäre die Investition 0,77 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Jungheinrich belief sich jüngst auf 3,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jungheinrich

Nachrichten zu Jungheinrich AG

mehr Nachrichten