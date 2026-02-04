MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: Wäre eine Investition in Jungheinrich von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Jungheinrich-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Jungheinrich-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36,48 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,412 Jungheinrich-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 36,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 007,68 EUR wert. Damit wäre die Investition 0,77 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Jungheinrich belief sich jüngst auf 3,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at