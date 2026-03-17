K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Lukrative K+S-Investition?
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17.03.2026 10:03:59
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit K+S-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,26 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,544 K+S-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 16.03.2026 auf 17,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,37 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,37 Prozent angewachsen.
K+S erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S
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