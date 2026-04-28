K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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K+S-Investment im Blick 28.04.2026 10:03:39

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen K+S-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das K+S-Papier an diesem Tag bei 9,22 EUR. Bei einem K+S-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,848 K+S-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 174,22 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 27.04.2026 auf 16,06 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 74,22 Prozent.

Zuletzt verbuchte K+S einen Börsenwert von 2,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: K+S

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