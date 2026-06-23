K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Lohnendes K+S-Investment?
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23.06.2026 10:04:02
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das K+S-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11,63 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die K+S-Aktie investiert, befänden sich nun 859,845 K+S-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 547,72 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 22.06.2026 auf 13,43 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,48 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von K+S belief sich jüngst auf 2,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S