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K+S-Investition 18.08.2026 10:03:34

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen K+S-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,14 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die K+S-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 89,807 K+S-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 14,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 326,45 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,64 Prozent erhöht.

K+S markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: K+S

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