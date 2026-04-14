MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in K+S eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die K+S-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das K+S-Papier bei 13,75 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 72,727 K+S-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 15,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 160,00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,00 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für K+S eine Börsenbewertung in Höhe von 2,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at