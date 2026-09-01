K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Langfristige Performance
|
01.09.2026 10:03:56
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine K+S-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das K+S-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der K+S-Anteile betrug an diesem Tag 11,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,681 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 31.08.2026 143,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,51 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 43,32 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von K+S belief sich jüngst auf 2,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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