K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Frühe Anlage
|
27.01.2026 10:03:57
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die K+S-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die K+S-Aktie an diesem Tag bei 22,42 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 446,030 K+S-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 333,63 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 26.01.2026 auf 14,20 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,66 Prozent verringert.
Der Börsenwert von K+S belief sich zuletzt auf 2,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: K+S
