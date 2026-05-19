MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in K+S-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die K+S-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des K+S-Papiers betrug an diesem Tag 16,65 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die K+S-Aktie investiert hat, hat nun 6,008 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der K+S-Aktie auf 15,37 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,34 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 7,66 Prozent vermindert.

K+S wurde am Markt mit 2,77 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at