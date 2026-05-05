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WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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Profitable K+S-Investition? 05.05.2026 10:03:51

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in K+S-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der K+S-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren K+S-Anteile an diesem Tag 21,83 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 45,819 K+S-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 739,06 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 04.05.2026 auf 16,13 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,09 Prozent abgenommen.

Alle K+S-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: K+S

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