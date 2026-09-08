K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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Performance unter der Lupe 08.09.2026 10:03:40

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in K+S-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der K+S-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die K+S-Anteile bei 17,35 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 57,637 K+S-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 973,49 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 07.09.2026 auf 16,89 EUR belief. Damit wäre die Investition um 2,65 Prozent gesunken.

Am Markt war K+S jüngst 3,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: K+S

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K+S AG 17,20 2,26% K+S AG

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