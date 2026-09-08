K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Performance unter der Lupe
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08.09.2026 10:03:40
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der K+S-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die K+S-Anteile bei 17,35 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 57,637 K+S-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 973,49 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 07.09.2026 auf 16,89 EUR belief. Damit wäre die Investition um 2,65 Prozent gesunken.
Am Markt war K+S jüngst 3,01 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S
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