MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen K+S-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,79 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 6,333 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,22 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 02.11.2026 auf 13,14 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,78 Prozent abgenommen.

K+S erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at