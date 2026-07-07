K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|K+S-Investmentbeispiel
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07.07.2026 10:03:50
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr bedeutet
Am 07.07.2025 wurde die K+S-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die K+S-Aktie bei 15,92 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 62,814 K+S-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.07.2026 828,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,19 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 828,52 EUR, was einer negativen Performance von 17,15 Prozent entspricht.
Alle K+S-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S