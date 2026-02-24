MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in K+S-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 24.02.2023 wurde das K+S-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der K+S-Aktie betrug an diesem Tag 22,53 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 4,439 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 64,23 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 23.02.2026 auf 14,47 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 35,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at