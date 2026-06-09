MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in K+S-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das K+S-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,274 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.06.2026 86,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,75 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,74 Prozent abgenommen.

Insgesamt war K+S zuletzt 2,54 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at