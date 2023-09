MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe K+S-Investition eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem K+S-Papier statt. Der Schlusskurs der K+S-Aktie betrug an diesem Tag 22,09 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,527 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 79,13 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 04.09.2023 auf 17,48 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,87 Prozent.

K+S wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,30 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at