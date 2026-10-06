K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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Langfristige Performance 06.10.2026 10:03:24

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie gebracht.

K+S-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die K+S-Aktie bei 16,19 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 617,665 K+S-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 15,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 264,98 EUR wert. Mit einer Performance von -7,35 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle K+S-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: K+S

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