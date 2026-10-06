K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Langfristige Performance
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06.10.2026 10:03:24
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
K+S-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die K+S-Aktie bei 16,19 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 617,665 K+S-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 15,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 264,98 EUR wert. Mit einer Performance von -7,35 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle K+S-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S
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