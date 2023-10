MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in KION GROUP eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades KION GROUP-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die KION GROUP-Anteile bei 28,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,559 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,67 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 126,94 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 26,94 Prozent.

Insgesamt war KION GROUP zuletzt 4,68 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des KION GROUP-Papiers fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der KION GROUP-Aktie bei 24,19 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at