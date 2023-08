MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in KION GROUP eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die KION GROUP-Aktie bei 28,60 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KION GROUP-Aktie investiert, befänden sich nun 34,965 KION GROUP-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2023 gerechnet (37,64 EUR), wäre die Investition nun 1 316,08 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,61 Prozent vermehrt.

KION GROUP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,01 Mrd. Euro. KION GROUP-Anteile wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der KION GROUP-Anteilsschein bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at