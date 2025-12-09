KION GROUP Aktie

09.12.2025 10:03:51

MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in KION GROUP eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Der Schlusskurs der KION GROUP-Anteile betrug an diesem Tag 28,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,689 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 344,75 EUR, da sich der Wert einer KION GROUP-Aktie am 08.12.2025 auf 65,70 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 134,48 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von KION GROUP bezifferte sich zuletzt auf 8,54 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der KION GROUP-Aktie fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines KION GROUP-Anteils auf 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KION GROUP

