WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

KION GROUP-Investition im Blick 06.01.2026 10:03:44

MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen KION GROUP-Investment gewesen.

Am 06.01.2023 wurde die KION GROUP-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der KION GROUP-Anteile betrug an diesem Tag 33,69 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 29,682 KION GROUP-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 70,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 085,19 EUR wert. Damit wäre die Investition um 108,52 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für KION GROUP eine Börsenbewertung in Höhe von 9,15 Mrd. Euro. Das KION GROUP-Papier wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das KION GROUP-Papier bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KION GROUP

16.12.25 KION GROUP Buy UBS AG
08.12.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
04.12.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
03.12.25 KION GROUP Overweight Barclays Capital
KION GROUP AG 69,70 -0,57%

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
