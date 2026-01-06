MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen KION GROUP-Investment gewesen.

Am 06.01.2023 wurde die KION GROUP-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der KION GROUP-Anteile betrug an diesem Tag 33,69 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 29,682 KION GROUP-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 70,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 085,19 EUR wert. Damit wäre die Investition um 108,52 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für KION GROUP eine Börsenbewertung in Höhe von 9,15 Mrd. Euro. Das KION GROUP-Papier wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das KION GROUP-Papier bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at