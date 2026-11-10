KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Rentable KION GROUP-Anlage?
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10.11.2026 10:03:31
MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das KION GROUP-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die KION GROUP-Aktie an diesem Tag bei 31,66 EUR. Bei einem KION GROUP-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,159 KION GROUP-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,43 EUR, da sich der Wert einer KION GROUP-Aktie am 09.11.2026 auf 35,28 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 11,43 Prozent vermehrt.
Am Markt war KION GROUP jüngst 4,50 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des KION GROUP-Anteils fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des KION GROUP-Anteils belief sich damals auf 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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