MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit KION GROUP-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35,61 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,082 Anteilen. Die gehaltenen KION GROUP-Papiere wären am 30.03.2026 1 237,29 EUR wert, da der Schlussstand 44,06 EUR betrug. Mit einer Performance von +23,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von KION GROUP belief sich zuletzt auf 5,86 Mrd. Euro. Das KION GROUP-Papier wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines KION GROUP-Anteils lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at