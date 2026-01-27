MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in KION GROUP eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,81 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,727 KION GROUP-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 805,52 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Papiers am 26.01.2026 auf 62,85 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 80,55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von KION GROUP belief sich zuletzt auf 8,58 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der KION GROUP-Papiere an der Börse XETRA war der 28.06.2013. Der erste festgestellte Kurs der KION GROUP-Aktie lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at