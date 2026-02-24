MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das KION GROUP-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die KION GROUP-Aktie bei 39,47 EUR. Bei einem KION GROUP-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 253,357 KION GROUP-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 392,20 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 63,92 Prozent.

Der Börsenwert von KION GROUP belief sich zuletzt auf 8,48 Mrd. Euro. Am 28.06.2013 wurden KION GROUP-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der KION GROUP-Aktie lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at