KION GROUP Aktie

KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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Langfristige Anlage 16.06.2026 10:03:56

MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr gekostet

MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 42,06 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KION GROUP-Aktie investiert, befänden sich nun 2,378 KION GROUP-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen KION GROUP-Papiere wären am 15.06.2026 95,01 EUR wert, da der Schlussstand 39,96 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 4,99 Prozent.

Zuletzt verbuchte KION GROUP einen Börsenwert von 4,89 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der KION GROUP-Aktie fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der KION GROUP-Aktie bei 24,19 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KION GROUP

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