KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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Rentable KION GROUP-Investition? 11.08.2026 10:04:10

MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr gekostet

MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades KION GROUP-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die KION GROUP-Anteile bei 57,45 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 174,064 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der KION GROUP-Aktie auf 39,81 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 929,50 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,70 Prozent abgenommen.

KION GROUP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,34 Mrd. Euro. Am 28.06.2013 wurden KION GROUP-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines KION GROUP-Anteils auf 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KION GROUP

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