MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen KION GROUP-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades KION GROUP-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das KION GROUP-Papier an diesem Tag bei 35,38 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in KION GROUP-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 282,646 KION GROUP-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 39,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 266,25 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,66 Prozent zugenommen.

KION GROUP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,36 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des KION GROUP-Anteils fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der KION GROUP-Aktie bei 24,19 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at