MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie gebracht.

Am 20.10.2021 wurden KION GROUP-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 87,90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,138 KION GROUP-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 38,78 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Papiers am 19.10.2026 auf 34,09 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,22 Prozent.

Zuletzt ergab sich für KION GROUP eine Börsenbewertung in Höhe von 4,47 Mrd. Euro. Das KION GROUP-Papier wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das KION GROUP-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at