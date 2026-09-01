MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie Investoren gebracht.

KION GROUP-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 51,29 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 194,970 KION GROUP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 641,06 EUR wert. Damit wäre die Investition 13,59 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von KION GROUP bezifferte sich zuletzt auf 5,91 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA war der 28.06.2013. Zum Börsendebüt des KION GROUP-Papiers wurde der Erstkurs mit 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at