KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Lohnende KION GROUP-Investition?
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26.05.2026 10:03:47
MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die KION GROUP-Aktie an diesem Tag 33,77 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,961 KION GROUP-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der KION GROUP-Aktie auf 46,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,22 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,22 Prozent.
KION GROUP war somit zuletzt am Markt 5,79 Mrd. Euro wert. Das KION GROUP-IPO fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des KION GROUP-Anteils belief sich damals auf 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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