KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|KION GROUP-Performance im Blick
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07.04.2026 10:03:42
MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren verloren
KION GROUP-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das KION GROUP-Papier bei 83,72 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 119,446 Anteilen. Die gehaltenen KION GROUP-Anteile wären am 02.04.2026 4 985,67 EUR wert, da der Schlussstand 41,74 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 50,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von KION GROUP bezifferte sich zuletzt auf 5,47 Mrd. Euro. Am 28.06.2013 fand der erste Handelstag des KION GROUP-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers belief sich damals auf 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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