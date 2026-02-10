MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das KION GROUP-Papier an diesem Tag 72,90 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,372 KION GROUP-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,73 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 09.02.2026 auf 62,50 EUR belief. Damit wäre die Investition 14,27 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für KION GROUP eine Börsenbewertung in Höhe von 8,01 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA war der 28.06.2013. Ihren ersten Handelstag begann die KION GROUP-Aktie bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at