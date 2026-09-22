KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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Lohnende KION GROUP-Investition? 22.09.2026 10:03:35

MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in KION GROUP eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit KION GROUP-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das KION GROUP-Papier bei 82,18 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 121,684 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (40,75 EUR), wäre die Investition nun 4 958,63 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 50,41 Prozent.

Der Börsenwert von KION GROUP belief sich jüngst auf 5,32 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des KION GROUP-Papiers fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der KION GROUP-Aktie lag beim Börsengang bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KION GROUP

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