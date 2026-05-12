KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Rentabler KION GROUP-Einstieg?
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12.05.2026 10:04:15
MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine KION GROUP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das KION GROUP-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 48,09 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investierten, hätten nun 20,797 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,28 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 983,26 EUR wert. Mit einer Performance von -1,67 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
KION GROUP war somit zuletzt am Markt 6,19 Mrd. Euro wert. Die KION GROUP-Aktie ging am 28.06.2013 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer KION GROUP-Aktie auf 24,19 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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