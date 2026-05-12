MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine KION GROUP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das KION GROUP-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 48,09 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investierten, hätten nun 20,797 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,28 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 983,26 EUR wert. Mit einer Performance von -1,67 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

KION GROUP war somit zuletzt am Markt 6,19 Mrd. Euro wert. Die KION GROUP-Aktie ging am 28.06.2013 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer KION GROUP-Aktie auf 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at