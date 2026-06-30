MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Zum Handelsende standen KION GROUP-Anteile an diesem Tag bei 89,88 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 111,259 KION GROUP-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 210,06 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 29.06.2026 auf 37,84 EUR belief. Damit wäre die Investition 57,90 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete KION GROUP eine Marktkapitalisierung von 5,00 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie ging am 28.06.2013 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs eines KION GROUP-Anteils bei 24,19 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at