MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren eingebracht

Am 03.07.2023 wurden Knorr-Bremse-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Knorr-Bremse-Aktie an diesem Tag 67,80 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Knorr-Bremse-Aktie investiert, befänden sich nun 1,475 Knorr-Bremse-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.07.2026 156,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 106,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,34 Prozent angezogen.

Alle Knorr-Bremse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,75 Mrd. Euro. Der erste festgestellte Kurs des Knorr-Bremse-Papiers lag damals bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at