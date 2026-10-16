Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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Knorr-Bremse-Investmentbeispiel 16.10.2026 10:03:30

MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Knorr-Bremse eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Knorr-Bremse-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79,60 EUR. Bei einem Knorr-Bremse-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,256 Knorr-Bremse-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 99,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,50 EUR wert. Damit wäre die Investition 24,50 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Knorr-Bremse zuletzt 16,06 Mrd. Euro wert. Zum Börsendebüt der Knorr-Bremse-Aktie wurde der Erstkurs mit 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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29.09.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
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