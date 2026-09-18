Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Lohnendes Knorr-Bremse-Investment?
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18.09.2026 10:04:01
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr eingefahren
Die Knorr-Bremse-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 82,05 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investierten, hätten nun 121,877 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 105,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 882,39 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,82 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Knorr-Bremse betrug jüngst 16,70 Mrd. Euro. Der erste festgestellte Kurs eines Knorr-Bremse-Anteils lag damals bei 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
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