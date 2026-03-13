MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Knorr-Bremse-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Knorr-Bremse-Papier statt. Zum Handelsende stand die Knorr-Bremse-Aktie an diesem Tag bei 60,92 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 164,150 Knorr-Bremse-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Knorr-Bremse-Papiers auf 103,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 923,83 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69,24 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse belief sich zuletzt auf 16,62 Mrd. Euro. Der erste festgestellte Kurs des Knorr-Bremse-Papiers lag damals bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at