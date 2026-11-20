Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Knorr-Bremse-Investmentbeispiel
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20.11.2026 10:03:33
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Knorr-Bremse-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Knorr-Bremse-Aktie an diesem Tag 55,66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Knorr-Bremse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 179,662 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 16 726,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 93,10 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67,27 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Knorr-Bremse eine Börsenbewertung in Höhe von 15,44 Mrd. Euro. Der Erstkurs der Knorr-Bremse-Aktie belief sich damals auf 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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