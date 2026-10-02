Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Knorr-Bremse-Performance
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02.10.2026 10:04:08
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 02.10.2021 wurde das Knorr-Bremse-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 92,66 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investierten, hätten nun 10,792 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 094,32 EUR, da sich der Wert einer Knorr-Bremse-Aktie am 01.10.2026 auf 101,40 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,43 Prozent angewachsen.
Knorr-Bremse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,57 Mrd. Euro. Der erste festgestellte Kurs der Knorr-Bremse-Aktie lag damals bei 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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