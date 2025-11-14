Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
14.11.2025 10:03:43
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 14.11.2024 wurden Knorr-Bremse-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Knorr-Bremse-Anteile bei 73,75 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Knorr-Bremse-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,559 Knorr-Bremse-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2025 1 148,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 84,70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,85 Prozent zugenommen.
Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 13,92 Mrd. Euro wert. Damals wurde der erste Kurs des Knorr-Bremse-Papiers bei 80,80 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG