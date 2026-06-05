MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Knorr-Bremse-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Knorr-Bremse-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 65,18 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investierten, hätten nun 153,421 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (100,10 EUR), wäre die Investition nun 15 357,47 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,57 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse belief sich zuletzt auf 16,18 Mrd. Euro. Damals wurde der erste Kurs des Knorr-Bremse-Papiers bei 80,80 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at