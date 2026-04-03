MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Knorr-Bremse-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Knorr-Bremse eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Knorr-Bremse-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80,85 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 123,686 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Knorr-Bremse-Aktie auf 98,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 220,16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,20 Prozent erhöht.

Knorr-Bremse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,93 Mrd. Euro gelistet. Den ersten Handelstag begann der Knorr-Bremse-Anteilsschein bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at