Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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Lohnende Knorr-Bremse-Investition? 31.07.2026 10:03:59

MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Knorr-Bremse eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Knorr-Bremse-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Knorr-Bremse-Anteile an diesem Tag 63,94 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 15,640 Knorr-Bremse-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 618,71 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers am 30.07.2026 auf 103,50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +61,87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse belief sich zuletzt auf 17,46 Mrd. Euro. Die Knorr-Bremse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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