MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren verloren

Knorr-Bremse Aktie

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

26.12.2025 10:03:34

Vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Knorr-Bremse-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 108,62 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hat, hat nun 9,206 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Knorr-Bremse-Aktie auf 94,45 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 869,55 EUR wert. Damit wäre die Investition um 13,05 Prozent gesunken.

Knorr-Bremse wurde am Markt mit 15,23 Mrd. Euro bewertet. Der Erstkurs der Knorr-Bremse-Aktie belief sich damals auf 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

08.12.25 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
04.12.25 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
28.11.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
28.11.25 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.