Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Rentabler Knorr-Bremse-Einstieg?
|
26.12.2025 10:03:34
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Knorr-Bremse-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 108,62 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hat, hat nun 9,206 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Knorr-Bremse-Aktie auf 94,45 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 869,55 EUR wert. Damit wäre die Investition um 13,05 Prozent gesunken.
Knorr-Bremse wurde am Markt mit 15,23 Mrd. Euro bewertet. Der Erstkurs der Knorr-Bremse-Aktie belief sich damals auf 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
